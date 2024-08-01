مذكرة تفاهم بين الداخلية وأبراج الساعة

وتهدف المذكرة، إلى التعاون في تفعيل العمل الإعلامي والاتصال المشترك وإبراز جهود وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها، وإيصال رسائلها الإعلامية من خلال المراكز التجارية الخاصة بالوقف، وتفعيل دور القطاع الخاص تجاه المسؤولية المجتمعية ضمن منظومة الأمن.
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