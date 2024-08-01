مذكرة تفاهم بين الداخلية وأبراج الساعة

وقعت وزارة الداخلية وأبراج الساعة بوقف الملك عبدالعزيز مذكرة تفاهم في مجال الإعلام والاتصال المشترك، وذلك على هامش فعاليات الملتقى السنوي الـ (4) لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، الذي تستضيفه إمارة منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة.

وتهدف المذكرة، إلى التعاون في تفعيل العمل الإعلامي والاتصال المشترك وإبراز جهود وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها، وإيصال رسائلها الإعلامية من خلال المراكز التجارية الخاصة بالوقف، وتفعيل دور القطاع الخاص تجاه المسؤولية المجتمعية ضمن منظومة الأمن.