شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ما يزيد على 700 كم من الطرق في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

مشروعات الطرق في السعودية

تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح أكثر من 700 كم من الطرق خلال النصف الأول من 2024م.ويأتي تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.وشملت الطرق التي افتتحت ازدواج طريق بيشة الخرمة وربطه بطريق الرياض الطائف السريع، إذ جرى افتتاح 77 كم، ليصبح إجمالي الجزء المتاح للحركة المرورية 265 كم.واستكمل ازدواج طريق الليث مكة المكرمة بطول 38 كم، ليصبح إجمالي ما افتتح للحركة المرورية عليه 113 كم، وافتتح طريق الظهران العقير سلوى مع تقاطعات جديدة بطول 66 كم، ليصبح إجمالي المسافة المفتوحة للحركة المرورية 250 كم.وشمل ازدواج طريق حضن تربة بطول 40 كم، ليصبح إجمالي الجزء المفتوح للحركة المرورية 90 كم، كما استكمل طريق ربط محافظة بلجرشي بالعقيق بـ22 كم، ليصبح إجمالي ما افتتح من الطريق 38 كم.أيضا افتتح طريق جدة مكة المباشر بإجمالي 24 كم ليصبح إجمالي الطريق المفتوح للحركة المرورية 52 كم، إضافةً لافتتاح 24 كم من الطريق الدائري الثاني بجدة ليصبح إجمالي الأطوال المفتوحة للحركة المرورية 31 كم.هذا بالإضافة للعديد من الطرق الحيوية والهامة، والتي تسهم في خدمة قاصدي الطريق.ونفذت هذه المشاريع وفقًا لأفضل الممارسات المستخدمة في أعمال التنفيذ، كما تسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة المرورية.وتستهدف مواكبة الطلب على شبكة الطرق من كافة القطاعات الحيوية والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.