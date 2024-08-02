شكرا لمتابعة خبر عن تدشين أولى رحلات الناقل الجوي US Bangla من جدة إلى دكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي تدشين أولى رحلات الناقل الجوي الخطوط الجوية البنغلاديشية “US Bangla” من جدة إلى دكا .

وأوضح المطار أنه تم تدشين أولى رحلات الناقل الجوي “US Bangla” من جدة إلى دكا اعتبارا من اليوم عبر مجمع صالات الحج والعمرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.