شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تحتفل باليوم العالمي للمنديل الكشفي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتفلت جمعية الكشافة العربية السعودية مع نظيراتها من مختلف دول العالم باليوم العالمي للمنديل الكشفي، الذي يُحتفى به في الأول من أغسطس سنويًا.
في هذا اليوم، يرتدي الكشافون الحاليون والسابقون المنديل الرسمي لجمعياتهم الوطنية، كرمز للفخر والانتماء للحركة الكشفية، ووسيلة لإبراز دورها في المجتمع.
وفي مختلف مناطق ومحافظات المملكة، احتفت القطاعات الكشفية باليوم العالمي للمنديل الكشفي، حيث تبادل الكشافون التهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشروا صورًا متنوعة تعكس فخرهم بهذا الرمز.
في هذا اليوم، يرتدي الكشافون الحاليون والسابقون المنديل الرسمي لجمعياتهم الوطنية، كرمز للفخر والانتماء للحركة الكشفية، ووسيلة لإبراز دورها في المجتمع.
الاحتفال بالفعاليةوأقيمت في مقر الجمعية الرئيسي بالرياض فعالية خاصة بهذه المناسبة، حضرها منسوبو أمانة الجمعية. وشهدت الفعالية تعليق مجموعة من المناديل الكشفية في ممرات الجمعية، ضمن مبادرة من قسم العلاقات العامة لتوثيق المناسبات الكشفية، والمحافظة على تراث الجمعية.
وفي مختلف مناطق ومحافظات المملكة، احتفت القطاعات الكشفية باليوم العالمي للمنديل الكشفي، حيث تبادل الكشافون التهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشروا صورًا متنوعة تعكس فخرهم بهذا الرمز.