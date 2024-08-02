شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تحتفل باليوم العالمي للمنديل الكشفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت جمعية الكشافة العربية السعودية مع نظيراتها من مختلف دول العالم باليوم العالمي للمنديل الكشفي، الذي يُحتفى به في الأول من أغسطس سنويًا.

في هذا اليوم، يرتدي الكشافون الحاليون والسابقون المنديل الرسمي لجمعياتهم الوطنية، كرمز للفخر والانتماء للحركة الكشفية، ووسيلة لإبراز دورها في المجتمع. الاحتفال بالفعالية وأقيمت في مقر الجمعية الرئيسي بالرياض فعالية خاصة بهذه المناسبة، حضرها منسوبو أمانة الجمعية. وشهدت الفعالية تعليق مجموعة من المناديل الكشفية في ممرات الجمعية، ضمن مبادرة من قسم العلاقات العامة لتوثيق المناسبات الكشفية، والمحافظة على تراث الجمعية.



وفي مختلف مناطق ومحافظات المملكة، احتفت القطاعات الكشفية باليوم العالمي للمنديل الكشفي، حيث تبادل الكشافون التهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشروا صورًا متنوعة تعكس فخرهم بهذا الرمز. اليوم العالمي للمنديل الكشفي يُذكر أن فكرة الاحتفال بهذا اليوم جاءت من مبادرة أطلقتها كشافة النمسا عام 2007م، تزامناً مع الاحتفال بالمئوية الكشفية العالمية، بهدف تعزيز دور الحركة الكشفية في المجتمع. أما اختيار المنديل الكشفي فقد كان من قبل مؤسس الحركة، اللورد بادن باول، حيث اعتمده رمزًا يُلف حول أعناق الكشافين، ليخدمهم في شتى الأنشطة، بما في ذلك الإسعافات الأولية.