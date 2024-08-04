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أمطار غزيرة على محافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران

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واس- نجران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على محافظة بدر الجنوب في منطقة نجران، مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وصواعق رعدية وتساقط البرد.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

طقس

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد على مناطق المملكة.
وعلى موقعه الرسمي أشار إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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