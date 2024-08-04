شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على محافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على محافظة بدر الجنوب في منطقة نجران، مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وصواعق رعدية وتساقط البرد.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد على مناطق المملكة.وعلى موقعه الرسمي أشار إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.