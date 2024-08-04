السعودية | “السياحة”: أعداد السياح إلى المملكة تقارب 9 ملايين وإنفاقهم يتجاوز 15 مليار ريال خلال عام 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت وزارة السياحة أن عدد السياح الوافدين إلى المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 2023م بلغ أكثر من 8.6 ملايين سائح، فيما تجاوز إنفاقهم أكثر من 15 مليار ريال.

وأوضح التقرير السنوي للإحصائيات السياحية لعام 2023م الذي أصدرته الوزارة أن مملكة البحرين احتلت المرتبة الأولى بين الدول التي يفد منها السياح من منطقة مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ عدد السياح 3.4 ملايين سائح، ثم دولة الكويت بعدد تجاوز 2.3 مليون سائح، ودولة الإمارات المتحدة بعدد قارب 1.4 مليون سائح، فيما بلغ عدد السياح القادمين من دولة قطر ما يقارب 1.1 مليون سائح، ثم سلطنة عُمان بعدد 455 ألف سائح.

يذكر أن عدد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج خلال العام 2023م، تجاوز 27 مليون سائح فيما تجاوز الإنفاق 141 مليار ريال، كما تجاوز عدد السياح المحليين والوافدين خلال العام الماضي 109 ملايين سائح.

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