شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار الأمطار الرعدية على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 10-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.