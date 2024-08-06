شكرا لقرائتكم جازان أكثر المناطق في هطول كمية الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل، هطول أمطار غزيرة وسيول منقولة في منطقة جازان خلال شهر أغسطس، لتكون أكثر المناطق من حيث كمية هطول الأمطار.

وأوضح العقيل في تصريحات إلى قناة الإخبارية: “الآن نحن في شهر أغسطس، وحسب سجلات المركز الوطني للأرصاد، شهر أغسطس يعتبر من الأشهر المميزة في هطول الأمطار، على المرتفعات النوبية والجنوبية غربية”.

قد يهمّك أيضاً

جازان الأعلى في الأمطار

وأضاف: “نأخذ في الاعتبار أن أعلى كمية هطول أمطار يوميًّا وشهريًّا هي في جازان، وكذلك أعلى تواجد للسحب الركامية الرعدية، والرياح الهابطة والعواصف الرملية”.

وتابع: “هذا يعطينا دليلًا على أن جازان في أغسطس هي أعلى المناطق في كميات الأمطار الغزيرة، وهذا ما نتوقعه، بهطول أمطار غزيرة وسيول منقولة، حيث تتكون السحب الرعدية على طول السلسلة الجبلية من جبال السروات، وتصل أحيانًا إلى حتى مرتفعات المدينة المنورة والأجزاء الغربية من مدينة الرياض”.