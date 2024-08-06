شكرا لقرائتكم نخبة السلالات في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024 بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - افتتح اليوم، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، بمشاركة ما يزيد على 35 مزرعة إنتاج رائدة من 16 دولة حول العالم، ويستمر حتى 24 أغسطس الجاري، في مقر النادي بمَلهم شمال مدينة الرياض.

نُخبة سلالات الصقور

ويستقطب المزاد، على مدى 20 يومًا، نُخبة سلالات الصقور المنتجة في العالم، في حدث هو الأكبر من نوعه عالميًّا، والذي أصبح منصة دولية يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنويًّا، ما يعكس جهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على إرث الصقارة التاريخي والإنساني العريق، ودعمه الدائم لمزارع إنتاج الصقور الرائدة؛ سعيًا إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.

قد يهمّك أيضاً

وشهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024 نموًّا ملحوظًا في مشاركة مزارع الإنتاج المحلية، تتويجًا لمساعي النادي التي شجعت الاستثمار في هذا المجال، حيث يوفر المزاد فرصة لمشاهدة أحدث التقنيات والأساليب في إنتاج الصقور وتربيتها ورعايتها، وملتقى لتبادل المعرفة والخبرات والتعارف بين المنتجين والمستثمرين، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصقور كإرث وهواية تراثية، تتناقل جيلًا بعد جيل.

يذكر أن النادي قد أعلن عن انطلاق فعالياته للموسم 2024- 2025م، التي تشمل كأس نادي الصقور 2024 التي تقام لأول مرة في محافظة حفر الباطن، بالإضافة إلى معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وكأس العلا للصقور، وسباق الملواح، ومزاد نادي الصقور السعودي، التي تأتي ضمن مساعي النادي لاستدامة موروث الصقارة محليًّا وعالميًّا، وصونه ونقله للأجيال القادمة.