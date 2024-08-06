شكرا لقرائتكم ريف يستعرض الميز النسبية في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرض برنامج ريف الميز النسبية لمنطقة القصيم، وذلك ردًّا على استفسارات في هذا الشأن.

وقال ريف عبر منصة إكس: إن الميز النسبية لمنطقة القصيم منها الصناعات والمنتجات الصوفية، مصنوعات ومنتجات الجلود، منتجات الفواكه، مخلفات النباتات والروث الحيواني، منتجات سعف النخيل، الحرف اليدوية من النخيل، المنتجات من النباتات، الحيازات الصغيرة والمتوسطة، منتجات النحل والعسل.

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شروط القبول في برنامج ريف:

أيضًا حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.