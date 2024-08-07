والدة "ناصر العجمي" في ذمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 أغسطس 2024, 8:47 مساءً

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الزميل الإعلامي ناصر العجمي، بعد أزمة قلبية. رحم الله الفقيدة، واسكنها فسيح جناته، وألهم ذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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