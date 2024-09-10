شكرا لقرائتكم خبر عن لا يشترط الخبرة.. جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن فرص عمل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل لا تشترط الخبرة بإحدى الشركات، موضحة الوظائف المطلوبة وشروط التقديم على النحو التالي:

- الوظائف المطلوبة: فني إلكترونيات.

- السن لا يزيد عن عن 30 سنة.

- يفضل سكان منطقة الجيزة والهرم وفيصل.

- لا يشترط الخبرة.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات.

وطالب الجهاز الراغبين في التقدم على الوظائف المطلوبة، التوجه إلى مقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، يوميًا، من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 عصرًا.

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، إلى إمكانية التواصل للاستفسار عن الوظائف المطلوبة، عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".