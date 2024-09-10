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لا يشترط الخبرة.. جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن فرص عمل جديدة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 01:00 ص

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل لا تشترط الخبرة بإحدى الشركات، موضحة الوظائف المطلوبة وشروط التقديم على النحو التالي:

- الوظائف المطلوبة: فني إلكترونيات.

- السن لا يزيد عن عن 30 سنة.

- يفضل سكان منطقة الجيزة والهرم وفيصل.

- لا يشترط الخبرة.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات.

وطالب الجهاز الراغبين في التقدم على الوظائف المطلوبة، التوجه إلى مقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، يوميًا، من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 عصرًا.

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، إلى إمكانية التواصل للاستفسار عن الوظائف المطلوبة، عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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