شكرا لقرائتكم خبر عن والدة البطل محمد السيد: شعرت بفرحة غامرة بمكالمة السيدة انتصار السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة أماني البحيري والدة البطل المصري محمد السيد، المتوج ببرونزية أولمبياد باريس في السلاح، أنها تفاجأت من مكالمة السيدة انتصار السيسي.

وتابعت الدكتورة أماني البحيري فى تصريحات تليفزيونية: "شعرت أن أختي التي تحدثني، وقالت لي يجب أن يتم تكريمكم وأنتم أسعدتونا وكنت أشعر بسعادة غامرة".

واختتمت، شعرت أن ذلك تكريم على أعلى مستوى، وماذا ننتظر أكثر من ذلك".

وحقق البطل المصرى محمد السيد الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدور.