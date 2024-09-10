شكرا لقرائتكم خبر عن البطل الأولمبى محمد السيد يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البطل الأولمبي محمد السيد والمتوج ببرونزية سلاح سيف المبارزة في أولمبياد باريس كواليس حديثه مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني خلال زيارته لمعسكر الفراعنة مؤكداً أن الفرعون المصري إنسان متواضع للغاية".

أضاف السيد خلال تصريحات تليفزيونية:"محمد صلاح سلمنا قميصا بإمضاء لاعبي المنتخب الوطني في لفتة محترمة منه".

وواصل: "أهديت محمد صلاح ماسك السلاح الخاص بي وهو كان فرحان بنا وإنسان متواضع جدا".

وحقق البطل المصرى محمد السيد الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدور.