شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتبرع بأعضاء ابنه المتوفي لعدد من المرضى وأمير تبوك يشيد بموقفه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد إنساني نبيل، أقدم المواطن متعب المازني ، عن التبرع بأعضاء ابنه المتوفى دماغياً ، تنفيذاً لوصيته لإنقاذ حياة عدد من المرضى الذين عزم على التبرع لهم قبل وفاته ، إذ أنقذت أعضائه حياة 4 مواطنين آخرين .

ومن جانبه ، حرص صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، على لقاء المازني ، مشيداً بدوره في تنفيذ وصية ابنه المتوفي ، واصفاً إياه بأعظم الأعمال ، سائلاً الله عز وجل أن يرحم ابنه ويسكنه فسيح جناته ويجزيهم المثوبة والأجر .

كما قدم المواطن شكره وتقديره لأمير تبوك على هذه اللفتة والرعاية الكريمة من سموه ، مؤكداً على أن ما قام به هو ابتغاء لوجه الله مثنياً على دعم ورعاية القيادة الرشيدة التي تحث على الإسهام بالتبرع بالأعضاء .