السعودية | لحظات عصيبة لشاب جرفه سيل وادي خلب

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن لحظات عصيبة لشاب جرفه سيل وادي خلب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - واجه مواطن شاب لحظات صعبة عندما قرر أن يسلك طريقًا في وسط وادي خلب في محافظة الحرث أثناء جريان السيول، لتعلق مركبته “البيك أب” في الوادي بعد منتصف الليل.

وهمّ عدد من المتنزهين وعناصر الدفاع المدني، الذين تواجدوا في موقع الحادث، لمساعدة الشاب وإخراجه من السيارة، إلا أن علمهم بقدوم سيل من المياه، دفع أحدهم لمطالبة جميع المتواجدين بمغادرة الموقع، ليخرج بالفعل جميع من فيه، باستثناء السيارة العالقة.

وجرف السيل المركبة والشاب لمسافة تقترب من كيلومتر، ليتم بعدها إنقاذه ونقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأسهمت الجهود الطبية في إفاقة الشاب الذي كان قد دخل في غيبوبة بعد تعرضه لهذا الموقف الصعب، وهو الآن بصحة جيدة، فيما تضررت مركبته بعد أن جرفتها قوة السيل لمسافة طويلة.

وتشهد المنطقة سيولًا في الوقت الحالي، جرفت العديد من المركبات، وتسببت في الإضرار بها، خاصة تلك التي تتواجد في الأودية والسهول.

في السياق نفسه، أكد الدفاع المدني مباشرة حالات احتجاز داخل مركبات ناتجة عن المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها في عدد من المحافظات، مع تطبيق الأنظمة بحق مرتكبي ذلك، حيث تصل غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى (10000) ريال.

وأطلقت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرات مشددة بشأن خطورة السيول، داعية إلى عدم المجازفة بدخول الأودية.