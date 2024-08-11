شكرا لقرائتكم خبر عن مرحبة بهم.. مدارس المملكة تستقبل اليوم نصف مليون معلم ومعلمة والان نبدء بالتفاصيل

عودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس

الدمام - شريف احمد - بعد انتهاء مدّة الإجازة الصيفية، يعود اليوم الأحد نصف مليون معلم ومعلمة إلى مدارس المملكة بعد اتخاذها الاستعدادات كافة، في مختلف المناطق لاستقبالهم.وكتبت وزارة التعليم على صفحتها الرسمية في "إكس" مرحبة بعودة المعلمين: قائلة: عودًا حميدًا ..وأضافت: وزارة التعليم تُرحّب بعودة المعلمين والمعلمات في جميع المراحل الدراسية، وتتمنى للجميع عامًا دراسيًا حافلًا بالعطاء والتميّز".وتشمل هذه العودة معلمي ومعلمات التعليم العام في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية.



وفي مختلف مدن ومحافظات المملكة، يزيد عدد هذه المدارس على 30 ألف مدرسة.

توفير كافة المستلزمات التعليمية

وكان مديري المدارس والهيئات الإدارية عادوا إلى المدارس، في الأسبوع الماضي، إذ قاموا بتجهيزها وتنظيم الجداول الدراسية.كما عملوا على ضمان توفير كافة المستلزمات التعليمية، لاستقبال المعلمين والمعلمات، في بيئة تعليمية متكاملة.كذلك تضمنت هذه التجهيزات، مراجعة الخطط الدراسية وترتيب الفصول الدراسية استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.