شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عودة المعلمين استعدادً لانطلاق العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

استعداد للعام الجديد

الدمام - شريف احمد - عاد اليوم الأحد المعلِّمون والمعلِّمات إلى مدارسهم بعد انتهاء الإجازة الصيفية، استعدادً لاستقبال الطلاب والطالبات الأسبوع المقبل.وسيٌخصص هذا الأسبوع لمراجعة الجداول الدراسية وعقد الاجتماعات وتلقِّي التعليمات الجديدة المتعلقة بالعام الدراسي الجديد.في الوقت نفسه، أجرت وزارة التعليم اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات الذين تغيبوا عن أداء اختبارات نهاية العام الدراسي الماضي بعذر رسمي، وشملت هذه الاختبارات طلاب وطالبات الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني ثانوي.وأكدت الوزارة على ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد في نظام «نور» الإلكتروني والمراجعة النهائية، وإعلان النتائج وترحيل الطلاب والطالبات الناجحين إلى صفوفهم الجديدة قبل بدء العام الدراسي الجديد الأحد القادم 14 صفر.من جانب آخر، تسلَّمت إدارات المدارس الكتب الدراسيَّة من خلال شركات التوصيل البريدي، بدلاً من التنظيمات السابقة، بعد أنْ يتم تسجيل الطلاب والطالبات عبر التقنيات الحديثة في مدارسهم. وقد سهَّلت هذه الخطوة وصول الكتب إلى المدارس وفقًا للمسجَّلين في كلِّ مدرسة.وأعرب المعلمون عن استعدادهم التام للعمل والنشاط وبذل قصارى جهدهم في تعليم طلابهم. وأكدوا على أهمية دور المعلم في تهيئة الطالب للعودة السليمة إلى المدرسة بعد إجازة طويلة، مشددين على ضرورة حسن التصرف في بداية العام الدراسي.وقد شهد الأسبوع الماضي عودة الكوادر الإداريَّة والقياديَّة في مكاتب التعليم والمدارس، بدما يؤكد على الجهود المبذولة لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد.