شكرا لقرائتكم خبر عن المزاد الدولي.. مزرعة بريطانية تبيع 3 صقور بـ 176 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باعت مزرعة ند الشبا البريطانية 3 صقور مقابل 176 ألف ريال، في الليلة الخامسة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، والذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقر النادي بمَلهم شمال الرياض.

وجاءت بداية الليلة بالصقر الأول فرخ شاهين، وبيع بمبلغ 36 ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني "فرخ جير تبع" وبيع بمبلغ 50 ألف ريال.

فيما كان ختام الليلة مع الصقر الثالث "فرخ جير شاهين"، وبدأت المزايدة عليه بـ 30 ألف ريال قبل أن يباع بمبلغ 90 ألف ريال. منصة موثوقة ويوفر المزاد منصةً موثوقةً وفريدةً من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، والصقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم.

وتُنقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.

ويسهم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي، المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.