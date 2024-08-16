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بطائرة الإخلاء الطبي.. نقل مواطنين من بانكوك لتلقي العلاج بالمملكة

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اليوم-الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نقلت السفارة في بانكوك، اليوم مواطنين بطائرة الإخلاء الطبي من بانكوك إلى المملكة لتلقي العلاج.
وأفادت السفارة السعودية عبر منشور على منصة إكس بأنه: "إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة يحفظها الله وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة وبالتنسيق مع إدارة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع، جرى اليوم نقل مواطنين بطائرة الإخلاء الطبي من بانكوك إلى المملكة العربية السعودية لإستكمال علاجهم في ارض الوطن، مع تمنياتنا لهم بالشفاء.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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