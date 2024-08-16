شكرا لقرائتكم خبر عن بطائرة الإخلاء الطبي.. نقل مواطنين من بانكوك لتلقي العلاج بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نقلت السفارة السعودية في بانكوك، اليوم مواطنين بطائرة الإخلاء الطبي من بانكوك إلى المملكة لتلقي العلاج.
وأفادت السفارة السعودية عبر منشور على منصة إكس بأنه: "إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة يحفظها الله وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة وبالتنسيق مع إدارة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع، جرى اليوم نقل مواطنين بطائرة الإخلاء الطبي من بانكوك إلى المملكة العربية السعودية لإستكمال علاجهم في ارض الوطن، مع تمنياتنا لهم بالشفاء.
وأفادت السفارة السعودية عبر منشور على منصة إكس بأنه: "إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة يحفظها الله وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة وبالتنسيق مع إدارة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع، جرى اليوم نقل مواطنين بطائرة الإخلاء الطبي من بانكوك إلى المملكة العربية السعودية لإستكمال علاجهم في ارض الوطن، مع تمنياتنا لهم بالشفاء.