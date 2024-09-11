شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أتربة مثارة ورياح نشطة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة اليوم الأربعاء على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وتبدأ الظاهرة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، على الأفلاج والخرج والعاصمة الرياض ورماح. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وتبدأ الظاهرة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، على الأفلاج والخرج والعاصمة الرياض ورماح. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الأفلاج #الخرج ...+1— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 10, 2024
للتفاصيل https://t.co/swI3ZIeGMs #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/JKIaQvy8iD