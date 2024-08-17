شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 مروجي مخدرات بمنطقتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجهم 404 جرامات من مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم, وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه (70,210) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. الإبلاغ عن المخدرات وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.