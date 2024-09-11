شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة، بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي.



حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.