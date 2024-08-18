شكرا لقرائتكم خبر عن 41 مدرسة في جدة تشرع في تدريس اللغة الصينية للمرحلة المتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

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تدريس اللغة الصينية

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آفاق جديدة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت مدير تعليم جدة، منال اللهيبي، تطبيق منهج اللغة الصينية في 41 مدرسة للمرحلة المتوسطة في جدة، مع انطلاق العام الدراسي الجديد.وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع برنامج تعليم اللغات الأجنبية في المملكة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية مع الصين، باعتبارها واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للمملكةوأوضحت اللهيبي، أن إدارات المدارس المعنية قد تسلمت مقررات تدريس اللغة الصينية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تجهيز المعلمين والفصول الدراسية لاستقبال هذا المنهج الجديد.وشمل ذلك توفير التدريب المناسب للمعلمين لتأهيلهم لتدريس اللغة الصينية بكفاءة، بالإضافة إلى تجهيز الفصول الدراسية بالأدوات التعليمية اللازمة التي تساعد في تعزيز تجربة التعلم لدى الطلابفي سياق متصل، كشفت وزارة التعليم في وقت سابق عن تفاصيل مشروع تدريس اللغة الصينية، الذي سيطبق في عدد من المدارس المتوسطة الحكومية كمرحلة أولى.وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يمثل جزءًا من خطة واسعة لتطوير قطاع التعليم في المملكة، تشمل إدخال لغات أجنبية جديدة ضمن المناهج الدراسية لتعزيز التنوع اللغوي والثقافي بين الطلاب.ومن المتوقع أن يسهم تدريس اللغة الصينية في فتح آفاق جديدة أمام الطلاب للتواصل الثقافي والعلمي مع الصين، ما يعزز من قدراتهم التنافسية على الصعيدين المحلي والدوليواختيرت مجموعة من المدارس المتوسطة الحكومية لتكون رائدة في تطبيق هذا البرنامج، حيث سيبدأ تدريس اللغة الصينية في الصف الأول متوسط بمعدل ثلاث حصص أسبوعية، بالإضافة إلى حصتين مخصصتين لأنشطة التعلم الإلكتروني.وستدرس اللغة الصينية كجزء من المنهج الدراسي الرسمي، مع التركيز على تزويد الطلاب بفهم عميق للغة والثقافة الصينية، بما يمكّنهم من التواصل بفعالية مع الناطقين بالصينية في مختلف المجالاتوتشكل هذه المبادرة جزءًا من الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين المملكة والصين، في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين