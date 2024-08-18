شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الدفرة التعليمي.. واحة العلم في قلب جبال فيفا الساحرة والان نبدء بالتفاصيل

أعمال المدرسة اليومية

الدمام - شريف احمد - يتربع مجمع الدفرة التعليمي، التابع لإدارة تعليم صبيا، في قلب جبال فيفا الساحرة بمنطقة جازان ليكون مثالًا حيًا على الجمال الطبيعي المتناغم مع صروح العلم.يضم المجمع مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط ويخدم 170 طالبًا، إذ يساهم في تقديم تجربة تعليمية متميزة تحت ظل الطبيعة الخلابة.وتُعد جائزة المدرسة للتميز من أبرز البرامج التي ينفذها المجمع، والتي أسهمت بشكل كبير في تعزيز انضباط الطلاب وتميزهم العلمي، كما أثمرت في مشاركاتهم الفعالة في الاختبارات الوطنية.ويعتمد المجمع على نظام "تابع"، وهو منصة إلكترونية تدعم أعمال المدرسة اليومية، مما يتيح تحويل الأعمال الورقية إلى إلكترونية ويعزز كفاءة العمليات الإدارية.ويشمل المجمع العديد من الأنشطة التي تغني الحياة المدرسية، منها الدوري الرياضي الذي يشجع الطلاب على ممارسة الأنشطة البدنية بروح من التنافس الإيجابي، إضافة إلى المسابقات المنهجية التي تسهم في تنمية المهارات الأكاديمية لدى الطلاب.ويظل مجمع الدفرة التعليمي واحدًا من أبرز المؤسسات التي تقدم نموذجًا فريدًا يجمع بين التعليم المتميز والطبيعة الساحرة، ليكون وجهة محببة للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.