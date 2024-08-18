ماهي فوائد نظام الزميل الذي يمكن استخدامه في مكان العمل؟

كشفت هيئة الصحة العامة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين عن نظام الزميل الذي يمكن استخدامه للتقليل من مخاطر المشاكل الصحية المتعلقة بدرجات الحرارة العالية. ويهدف النظام للكشف المبكر وبشكل سريع للحالات المتعلقة بدرجات الحرارة ما يسمح بالتدخل الفوري. ويحصل العاملون على التدخل الفوري إذا بدأوا بالشعور بالتوعك مما يقلل خطر الإصابة بحالات خطيرة مرتبطة بالحرارة.



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