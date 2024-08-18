واحتوى برنامج استقبال الطلاب المستجدين على عددا من البرامج والفعاليات للطلاب الصف الأول للدخول في العملية التعليمية والتربوية بكل يسر وسهولة.
وفي نهاية الحفل شارك العبدالله ومشرف التوجيه الطلابي إدارة المدرسة في تسليم الهدايا على الطلاب بحضور أولياء أمورهم وأثنى المساعد والحاضرون على الاستعداد والتجهيزات للأسبوع التمهيدي وشكروا إدارة المدرسة وأعضاء لجنة استقبال الطلاب المستجدين على التنظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر العبدالله يدشن الأسبوع التمهيدي بتعليم المزاحمية وضرماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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