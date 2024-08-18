العبدالله يدشن الأسبوع التمهيدي بتعليم المزاحمية وضرماء

دشن مساعد مدير مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء للخدمات المساندة محمد عبدالله العبدالله التابع لمنطقة الرياض، صباح اليوم، الأسبوع التمهيدي بحضور مشرف التوجيه الطلابي بالمكتب ومدير المدرسة وأعضاء لجنة استقبال الطلاب وأولياء الأمور الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين في مدرسة قصور آل مقبل الابتدائية.

واحتوى برنامج استقبال الطلاب المستجدين على عددا من البرامج والفعاليات للطلاب الصف الأول للدخول في العملية التعليمية والتربوية بكل يسر وسهولة.

وفي نهاية الحفل شارك العبدالله ومشرف التوجيه الطلابي إدارة المدرسة في تسليم الهدايا على الطلاب بحضور أولياء أمورهم وأثنى المساعد والحاضرون على الاستعداد والتجهيزات للأسبوع التمهيدي وشكروا إدارة المدرسة وأعضاء لجنة استقبال الطلاب المستجدين على التنظيم.