270 حكما ضد مخالفي الملكية الفكرية بغرامات تجاوزت المليوني ريال

أصدرت المحاكم التجارية ولجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف خلال عام 2023م ما يزيد عن 270 حكمًا وقرار فصل بحق المخالفين للملكية الفكرية، وبلغ إجمالي الغرامات المالية قرابة 2.2 مليون ريال.

وأصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية تقريرها السنوي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لعام 2023م، وأظهر التقرير استقبال الهيئة خلال 2023م ما يزيد على 2680 شكوى، منها شكاوى تتعلق بحقوق المؤلف، وشكاوى العلامات التجارية بمختلف قطاعاتها، حيث إن زيادة الوعي باحترام الملكية الفكرية أسهم في ارتفاع إجمالي عدد الشكاوى عن العام 2023م بنسبة 50%، كما ارتفعت نسبة شكاوى العلامات التجارية بنسبة 73%، وارتفعت نسبة شكاوى حق المؤلف بنسبة 30%، كما أنه تم تنفيذ ما يزيد عن 1000 زيارة ضبط لمنشآت تجارية في 42 مدينة ومحافظة داخل المملكة، بحسب الشكاوى المقدمة من أصحاب الحقوق.

وأوضحت "الملكية الفكرية" أنها مستمرة بتفعيل عملية "المتسوق الخفي" الذي يسهم في إنفاذ منظومة حقوق الملكية الفكرية بكفاءة، حيث يعمل فريق الإنفاذ بشكل مستمر على مراقبة ومسح الأسواق التجارية والإلكترونية، وبحث الانتهاكات، ومواطن تجمعها، بهدف جمع بيانات المنشآت التجارية وتغذية فريق التفتيش بالمعلومات التي تساعدهم على إنجاز أعمالهم بكفاءة، وضبط الانتهاكات، واستهداف المناطق والقطاعات بالحملات التفتيشية والزيارات التوعوية بالملكية الفكرية وحقوقها, حيث قام المتسوق الخفي بـما يزيد عن 4700 زيارة على أكثر من 70 مركزًا تجاريًا في 17 مدينة ومحافظة وزيارة أكثر من 6000 موقع ومتجر إلكتروني.

وكشفت بأنه تم معالجة 422 إرسالية مشتبهاً بها، وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن 60% من الإرساليات الجمركية كانت مخالفة لأنظمة ولوائح الملكية الفكرية، كما تم منع فسح ما يزيد عن 3.4 ملايين منتج منتهك لأنظمة ولوائح الملكية الفكرية بمختلف القطاعات التجارية بالعديد من المنافذ الحدودية.

وفي مجال الفضاء الرقمي حرصت الهيئة على العمل في إنفاذ الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية، حيث بلغ عدد المواقع التي تم الإبلاغ عنها 4.545 موقعًا واحتلت نسبة البلاغات الأكبر لمواقع عرض وتحميل الأفلام والمسلسلات بنسبة 81%.

وتؤكد الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أنه تم ضبط وحجز ما يزيد عن 41 مليون منتج مخالف لحقوق الملكية الفكرية، وإزالة ما يزيد عن 16.3 ألف محتوى مخالف لحقوق الملكية الفكرية، وحجب ما يزيد عن 3.4 آلاف موقع إلكتروني مخالف للنظام، كما تم زيارة 13 ألف منشأة خلال عمليات إنفاذ الشكاوى والمسح الميداني والإلكتروني.