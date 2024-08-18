شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 7 صباحًا.. ضباب خفيف على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن الضباب

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) يوم الاثنين، على أجزاء من 3 مناطق، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.مكة المكرمة: القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابخ. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.