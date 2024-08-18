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حتى 7 صباحًا.. ضباب خفيف على 3 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) يوم الاثنين، على أجزاء من 3 مناطق، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أماكن الضباب

مكة المكرمة: القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابخ. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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