كود الطرق يتبنى معايير المركبات ذاتية القيادة

يُمثل كود الطرق خطوة مهمة نحو الارتقاء بشبكة الطرق من خلال توحيد جميع المعايير والسياسات اللازمة في قطاع الطرق، كما يستشرف الكود المستقبل من خلال تهيئة البنية التحتية للمركبات ذاتية القيادة، وذلك من خلال وضع معايير واضحة لمتطلبات هذه المركبات، وهو الأمر الذي يضع المملكة في مقدمة الدول التي تعتمد على التقنيات الحديثة في تطوير بنيتها التحتية.

ويهدف الكود إلى تحقيق أفضل مستويات الجودة والسلامة والأمان على الطرق، إضافة إلى رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية للطرق واستدامتها، حيث وضع الكود مجلدا خاصا بمتطلبات المركبات ذاتية القيادة، تشمل آلية تركيب أجهزة اتصال ذكية على جانبي الطريق تتواصل مباشرة مع هذه المركبات عبر شبكة اتصال متطورة، وتزويد المركبات ذاتية القيادة بمعلومات دقيقة حول حالة الطريق، مما يسهم في اتخاذ قرارات قيادة آمنة ويسهل الحركة المرورية، ويعزز تبني هذه المركبات من مستوى السلامة المرورية على الطرق، ويحسن جودة الحياة، ويسهم في تحقيق الأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة في شبكة الطرق.

كما يُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

يذكر أن الكود في مرحلته الاسترشادية التي تنتهي بنهاية هذا العام 2024، سيكون ملزمًا لكافة الجهات الحكومية اعتبارًا من مطلع العام القادم 2025م.