شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ترتيب أعلى المناطق حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت القيصومة أعلى درجة حرارة في المملكة يوم الأحد، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، فقد وصلت درجة الحرارة على القيصومة إلى 49 مئوية.

وفي المرتبة الثانية جاءت الأحساء مسجلة 48 درجة، ثم الرياض ووادي الدواسر ورفحاء، وسجلت كل منها 46 درجة مئوية. ضباب خفيف نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) يوم الاثنين، على أجزاء من 3 مناطق هي: مكة المكرمة وعسير وجازان، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.