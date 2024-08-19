شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، في مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين تتهيأ فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاء من مناطق نجران والمدينة المنورة وحائل.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الشرقية والساحلية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير وجازان، يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

ويبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على مناطق الرياض والقصيم والمدينة المنورة. البحر الأحمر الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى 3 أمتار على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج. الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.