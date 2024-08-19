شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض سبل التعاون المشترك مع نظيره المصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم الاثنين، معالي وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية خاصةً التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.