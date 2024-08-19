شكرا لقرائتكم خبر عن "الكشافة السعودية" تنقل تراث المملكة إلى المؤتمر الكشفي العالمي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية في فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي الـ43 المنعقد حالياً في القاهرة بجمهورية مصر العربية، حيث شهدت الأمسية الدولية التي أُقيمت أمس الأحد، تفاعلاً كبيراً من المشاركين.

ويضم المؤتمر الذي يستمر حتى 23 أغسطس الجاري، 175 جمعية كشفية من مختلف أنحاء العالم.

التراث والثقافة السعودية قدّم وفد الكشافة السعودي باقة متنوعة من الأنشطة التي عكست غنى التراث والثقافة السعودية، بدءاً من تقديم الضيافة التقليدية التي شملت القهوة السعودية والتمور المحلية، مروراً بعرض الأزياء الوطنية الرجالية من مختلف مناطق المملكة، وصولاً إلى تقديم الأكلات الشعبية المحلية.

كما وزع الوفد صوراً تبرز مسيرة التنمية في المملكة وتعكس جوانب من العادات والتقاليد الاجتماعية، إضافة إلى تقديم عروض من الفلكلور الشعبي السعودي.



وفي إطار الفعالية، تم تنظيم معرض مصور يضم مجموعة من الصور التي توثق مساهمات الكشافة السعودية في خدمة المجتمع، مع التركيز على جهودها في خدمة الحجاج والمعتمرين والمبادرات البيئية. وقد لاقت هذه الأنشطة إقبالاً كبيراً من المشاركين في المؤتمر، بما في ذلك ممثلي الجمعيات الكشفية والمؤسسات والمنظمات الدولية.