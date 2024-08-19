شكرا لقرائتكم خبر عن بالشراكة مع "التعليم".. أكاديمية طويق تطلق مدرسة "الموهوبين التقنية الثانوية" والان نبدء بالتفاصيل

بيئة محفّزة وتنافسية

صقل مهارات وخبرات

تمثيل المملكة دوليًا

الدمام - شريف احمد - أعلنت أكاديمية طويق إطلاق مدرسة "الموهوبين التقنية الثانوية"، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض بالشراكة مع وزارة التعليم، كأول مدرسة من نوعها على مستوى المملكة، لبناء كفاءات المستقبل بمنهجية تعليمية قائمة على التطبيقات العملية، وبشهادات احترافية عالمية ضمن برامج متخصّصة لتأهيل الطلاب وتوفير البيئة المناسبة لهم للابتكار، وتطوير حلول تقنية مبتكرة في مختلف المجالات التقنية.وتتضمّن أنشطة المدرسة برامج متخصّصة بشهادات احترافية من كبرى الجهات العالمية، في عدة مجالات مثل: البرمجة، وأمن المعلومات، وغيرها من المجالات.وتقدم المدرسة العديد من المناهج التعليمية ضمن بيئة محفّزة وتنافسية، لتمكين الطلاب في بناء وتطوير مشاريع نوعيّة، والحصول على براءات اختراعات لمشاريعهم.كما توفّر المدرسة أحدث تقنيات التعلُّم؛ بهدف الإسهام في رفع مستوى التعليم التقني، وتقديم المدرسة كنموذج رائد على مستوى المملكة.وتستهدف "مدرسة الموهوبين التقنية" تمكين الموهوبين من طلاب المرحلة الثانوية في المجالات التقنية، وتأهيلهم لاجتياز اختبارات التحصيلي والقدرات، عبر ترسيخ أبرز المفاهيم التطبيقية اللازمة لهم قبل بدء المرحلة الجامعيّة، وذلك ضمن أنشطة صفية ولاصفية تُقدم من قبل خبراء ومتخصّصين في مختلف المجالات.يأتي ذلك بهدف صقل أهم المهارات والخبرات التي تُساعدهم في استغلال قدراتهم التقنية، وتحويل أفكارهم إلى حلول مبتكرة تخدم العديد من شرائح المجتمع.وتقدم المدرسة برامج ومشاريع مخصّصة لتأهيل الطلاب بأبرز المهارات والأدوات اللازمة لتمثيل المملكة في كبرى المسابقات الإقليمية والدولية، مثل مسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة "ISEF"، ومسابقة المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا "ITEX"، والأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى"، وغيرها من المسابقات في مختلف مجالات العلوم والابتكارات التقنية.وتأسست أكاديمية طويق في أغسطس 2019، وهي الأولى من نوعها في تقديم المعسكرات والبرامج التعليمية، بالشراكة مع العديد من الجهات العالمية مثل: Apple, Meta, Microsoft, Amazon, AliBaba، وغيرها من الجهات المتقدمة.يأتي ذلك لتطوير الكوادر الوطنية من الموظفين، وطلاب وخرّيجي الجامعات، وطلاب التعليم العام، وتعزيز قدراتهم على الابتكار والإبداع في مجالات التقنيات الحديثة.