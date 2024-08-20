شكرا لقرائتكم خبر عن في عالمي التصوير.. محمية الإمام تركي تنشر لقطات توثق جمال طبيعتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّلت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم العالمي للتصوير الذي يقام في يوم 19 أغسطس من كل عام، وذلك بنشر بعض اللقطات الجمالية والمتنوعة بمنصاتها الإعلامية.

ودعت المحمية المصورين إلى المشاركة بإبداعاتهم بالصور التي التقطوها لطبيعة المحمية، وتناغم طبيعتها.

جمال المناظر الطبيعية

وأشارت الهيئة إلى أن نظرة المصورين تعكس جمال المناظر الطبيعية والتضاريس المتنوعة في المحمية، والتي تعكس أثر الاهتمام والحرص الذي توليه الهيئة للمناطق المحمية، وحرصها على دعم وإبراز المُبدعين من خلال نشر مشاركاتهم في قنواتها الرسمية، وعلى منصاتها الإعلامية.