شكرا لقرائتكم خبر عن يقظة وحذر.. نصائح أداء العمرة تحت الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - حثت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء أداء العمرة في أوقات تساقط الأمطار، مشددة على أهمية اتباع إجراءات السلامة والالتزام بالتعليمات للحفاظ على سلامة المعتمرين.وأوضحت الوزارة أن أداء العمرة أثناء تساقط الأمطار يتطلب مزيدًا من اليقظة والحذر، مشيرة إلى أهمية تجنب أماكن تجمعات المياه، واستخدام السلالم والممرات بحذر، وتفادي الزحام والاحتكاك بالآخرين، بالإضافة إلى الالتزام بتوجيهات رجال الأمن لضمان سلامة الجميع.وفي سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس ليوم الأربعاء في المملكة، حيث يُتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة، وامتدادها إلى مكة المكرمة.كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض، والمدينة المنورة. ولا يُستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.