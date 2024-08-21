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جامعة الملك فيصل تُلزم طلابها بارتداء الزي الوطني السعودي

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت جامعة الملك فيصل على طلابها الالتزام بارتداء الزي الوطني السعودي عند دخول الجامعة وفي القاعات الدراسية وجميع الأنشطة والفعاليات.
وقالت في بيان إنه إنفاذًا للأوامر الكريمة السامية، تجدد الجامعة التأكيد على جميع الطلاب والطالبات التقيد والالتزام بارتداء الزي الوطني السعودي للطلاب (الثوب والغترة أو الشماغ)، وللطالبات (الزي المحتشم) وفقا للائحة الذوق العام ودليل سياسة المظهر العام المعتمد، وذلك عند دخول الجامعة، وفي القاعات الدراسية، وأروقة الجامعة، وفي جميع الأنشطة والفعاليات. نجدد التأكيد على جميع أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات التقيد والالتزام بارتداء الزي الوطني السعودي للطلاب (الثوب والغترة أو الشماغ)، وللطالبات (الزي المحتشم) وفقا للائحة الذوق العام ودليل سياسة المظهر العام المعتمد، وذلك عند دخول الجامعة، وفي... This is a Twitter Status— جامعة الملك فيصل (@KFUniversity)
وتابعت: نحيط الجميع بتعذر تمكين كل من لا يتقيد بالزي الوطني من الدخول للمحاضرات، أو الفعاليات، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، هويتنا هي رمز انتمائنا العريق وامتداد ثقافتنا الأصيلة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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