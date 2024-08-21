جامعة الملك فيصل تُلزم طلابها بارتداء الزي الوطني السعودي

إنفاذًا للأوامر الكريمة السامية..

نجدد التأكيد على جميع أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات التقيد والالتزام بارتداء الزي الوطني السعودي للطلاب (الثوب والغترة أو الشماغ)، وللطالبات (الزي المحتشم) وفقا للائحة الذوق العام ودليل سياسة المظهر العام المعتمد، وذلك عند دخول الجامعة، وفي… pic.twitter.com/OwKSzJa0zq