شكرا لقرائتكم خبر رحلات استكشافية لجزر البحر الأحمر ضمن الموسم الثالث من برنامج "يلا بحر" على قناة SBC في سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيكون محور هذا الموسم ولأول مرة عبارة عن رحلات استكشافية ومغامرات متنوعة في البحر الأحمر، مركزًا على أهمية الجزر من غرب المملكة إلى جنوبها، في رحلة على متن يخت برفقة بطلات وفريق البرنامج.
برنامج "يلا بحر"
يهدف البرنامج إلى استكشاف ساحل البحر الأحمر، وسوف يركز الموسم الحالي على استكشاف الجزر من غرب المملكة إلى جنوبها؛ من خلال مجموعة رحلات ممتعة وشيقة لبطلات البرنامج الجدد، وهن:
- سجى كمال: لاعبة كرة قدم ومهتمة بالرياضة.
- ولاء سنبل: شيف سعودية.
- غادة الترك: مدربة رياضة مهتمة في مجال الصحة والوعي.
خلال رحلاتهنّ، ستغوص البطلات في أماكن مختلفة، وتقمن بالعديد من الأنشطة البحرية المتنوعة، وسط أجواء من المرح والغناء والمغامرة والاستمتاع بالطبيعة الساحرة، هذا بالإضافة إلى عدد من الفقرات الشيقة خلال الحلقة، ومن ضمنها "فقرة الطبخ" التي سوف تكون مستوحاة من طبيعة البحر والجزر.
كما سيستضيف البرنامج خلال حلقاته عائلات من مختلف الجنسيات؛ تبحر مع البطلات في كل حلقة؛ للمشاركة في فعاليات الرحلة، والتعرف إلى جمال البحر الأحمر والسياحة في المملكة بشكل عام، وكذلك سيستضيف البرنامج مشاهير من فنانين وموسيقيين ومواهب مختلفة.
وقال إبراهيم الفرحان، المشرف العام على إدارة البرامج والمحتوى: "نحن سعداء بما سيحتويه الموسم الثالث من برنامج (يلا بحر)، من فقرات جديدة تُسهم بشكل مباشر في تسليط الضوء على السياحة في المملكة، ونحن على ثقة بأن الموسم الجديد سيقدم للمشاهدين تجربة فريدة من نوعها لاستكشاف جمال البحر الأحمر وتنوعه".
وأضاف: "يلا بحر" برنامج يحظى بشعبية كبيرة لدى المشاهدين، ونسعى من خلاله إلى إبراز الوجه الحضاري والسياحي للمملكة العربية السعودية، وتعريف العالم بجمالها الطبيعي وثقافتها الغنية.
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