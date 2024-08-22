شكرا لمتابعة خبر عن صاعقة رعدية تضرب ⁧برج الساعة‬⁩ في ⁧مكة المكرمة في مشهد مهيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثارت صورة ومقاطع فيديو لصاعقة قوية تضرب برج الساعة قرب الحرم المكي ، مساء الأربعاء، تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل.

ونشرت إمارة مكة صورة للصاعقة عن حساب “ياسر بخش” على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا) مرفقة المنظر المهيب بآية قرآنية ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ.

وشارك أيضًا الفلكي السعودي، ملهم هندي مقطع فيديو على صفحته لحظة ضرب “صاعقة قوية” لبرج الساعة من مسافة بعيدة وكيف أضاء البرق المنطقة بأكملها.

والجدير بالذكر أن المركز الوطني للارصاد حذر بـ “إنذارا أصفر” في منطقة مكة يبدأ من الأربعاء إلى الخميس لاستمرار هطول أمطار خفيفة المصاحبة لرياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية والصواعق الرعدية.