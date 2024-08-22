شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد: لم أدل بأي معلومات أو تصريحات تحمل عبارات غير ملائمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفى المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني حقيقة التصريح المتداول، مؤكدًا أنه لم يدلي بأي معلومات أو تصريحات تحمل عبارات غير ملائمة .

وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:”

أود التأكيد بأني لم أدل بأي معلومات أو تصريحات تحمل عبارات غير ملائمة وأحرص على احترام الجميع.”

ومن جانبه، أكد أنه يعمل في إطار الأنظمة والضوابط التي أقرتها الدولة ويلتزم بأعلى معايير الجودة والمهنية والاحترافيه في عمله.