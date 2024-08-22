اخبار السعوديه

متحدث الأرصاد: لم أدل بأي معلومات أو تصريحات تحمل عبارات غير ملائمة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد: لم أدل بأي معلومات أو تصريحات تحمل عبارات غير ملائمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفى المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني حقيقة التصريح المتداول، مؤكدًا أنه لم يدلي بأي معلومات أو تصريحات تحمل عبارات غير ملائمة .

وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:”
أود التأكيد بأني لم أدل بأي معلومات أو تصريحات تحمل عبارات غير ملائمة وأحرص على احترام الجميع.”

ومن جانبه، أكد أنه يعمل في إطار الأنظمة والضوابط التي أقرتها الدولة ويلتزم بأعلى معايير الجودة والمهنية والاحترافيه في عمله.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا