شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية.. مطار الملك خالد يتخطى حاجز التشغيل الأعلى لأعداد مسافريه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مطار الملك خالد الدولي الذي تتولى إدارته وتشغيله شركة مطارات الرياض عن تخطيه حاجز التشغيل الأعلى في تاريخه نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس من عام 2024، قياساً بالنتائج الشهرية التي أعلن عنها المطار، التي أفادت بتخطي مطار العاصمة الرقم القياسي المسجل في يونيو الماضي والبالغ 3.1 مليون مسافر، مقارنة بـ 3.5 مليون مسافر جرى تسجيلهم في شهر يوليو 2024، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق بفارق 400 ألف مسافر.

كما أعلن مطار الملك خالد الدولي عن تخطيه حاجز التشغيل الأعلى لأعداد مسافريه في اليوم الواحد وذلك يوم الخميس 1 أغسطس 2024، ليصل إلى 130 ألف مسافر، مقارنة بالرقمين القياسيين السابقين اللذين سجّلهما المطار يوم الخميس الموافق 25 يوليو الماضي بتعداد مسافرين قدره 125 ألف مسافر، ويوم الخميس 13 يونيو بعدد مسافرين وصل إلى 124 ألف، فيما بلغت نسبة الإشغال المقعدية لشهر يوليو الماضي 91%، ما يعكس كفاءة القدرة التشغيلية العالية التي بوسع المطار تحقيقها. الأرقام التشغيلية القياسية وبحسب البيانات المعلنة بلغت نسبة التزام المطار بمواعيد الرحلات 88% في شهر يونيو و84% خلال شهر يوليو 2024 على الرغم من التحديات التقنية التي أثرت في قطاع الطيران على مستوى العالم، ما يؤكد درجة الالتزام العالية التي يتمتع بها المطار، ويعكس وفرة الحلول والخيارات التشغيلية وخطط استمرارية الأعمال للتعاطي مع الأزمات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة, أن استمرار المطار في تحقيق الأرقام التشغيلية القياسية يؤكد حرص العاملين في شركة مطارات الرياض وشركائنا في المطار لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المسافرين إلى أفضل المستويات.