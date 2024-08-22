- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. فتيات المملكة يتألقن في المؤتمر الكشفي العالمي 43 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت فتيات الكشافة السعودية المُشاركات ضمن الوفد الكشفي السعودي بالمؤتمر الكشفي العالمي 43 المنعقد حاليًا في القاهرة، حضورًا بارزًا وفاعلًا أثبت كفاءة الفتاة السعودية وتميزها في كل المحافل.
وظهر ذلك من خلال تفاعلهن في ورش العمل التي أُقيمت ضمن فعاليات المؤتمر التي شملت النهج والاستراتيجيات، وبناء السلام، والإدماج في الكشافة، وتحديث العلامة التجارية.
كما برزن خلال مشاركتهن في الأمسية الدولية التي تضمنت تقديم القهوة السعودية والعديد من الأكلات الشعبية وأنواع التمور بالمملكة والتعريف بها.
كما كان لهن حضورهن في الجلسات العامة بالمؤتمر، ومن أهمها جلسة القيادة من أجل النجاح، وإطار تخطيط المنظمة الكشفية العالمية للأعوام الثلاثة القادمة، والاتجاهات في العالم، واستراتيجية الكشفية القادمة.
وشارك ضمن الوفد الكشفي السعودي 6 من فتيات كشافة المملكة.
وظهر ذلك من خلال تفاعلهن في ورش العمل التي أُقيمت ضمن فعاليات المؤتمر التي شملت النهج والاستراتيجيات، وبناء السلام، والإدماج في الكشافة، وتحديث العلامة التجارية.
كما برزن خلال مشاركتهن في الأمسية الدولية التي تضمنت تقديم القهوة السعودية والعديد من الأكلات الشعبية وأنواع التمور بالمملكة والتعريف بها.
خدمة الحجاج والمعتمرينوأسهمت الفتيات في المعرض الكشفي السعودي الذي عُرضت فيه بعض الصور الفوتوغرافية لنماذج من أعمال الكشافة السعودية في خدمة المجتمع، ومن أبرزها خدمة الحجاج والمعتمرين، والبيئة، وقدمن شرحًا للضيوف والزوار والمشاركين من المؤسسات والمنظمات العالمية المختلفة.
كما كان لهن حضورهن في الجلسات العامة بالمؤتمر، ومن أهمها جلسة القيادة من أجل النجاح، وإطار تخطيط المنظمة الكشفية العالمية للأعوام الثلاثة القادمة، والاتجاهات في العالم، واستراتيجية الكشفية القادمة.
أول مشاركة للكشافة السعوديةوكان المؤتمر الكشفي العالمي 42 الذي عُقد افتراضيًّا خلال الفترة من 24 إلى 29 أغسطس 2021، قد شهد أول مشاركة للفتيات الكشافة السعودية في المؤتمرات الكشفية العالمية، حينما رأَسَ الوفدَ السعودي في المؤتمر صاحبة السمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله رئيس لجنة فتيات الكشافة السعودية.
وشارك ضمن الوفد الكشفي السعودي 6 من فتيات كشافة المملكة.