شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. فتيات المملكة يتألقن في المؤتمر الكشفي العالمي 43 والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.