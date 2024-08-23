شكرا لقرائتكم خبر عن اتخذوا إجراءات السلامة.. "الأرصاد" يكشف أسباب الحالة الجوية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المركز الوطني للأرصاد في إيضاحٍ له على إثر الحالة الجوية التي أثرت على المدينة المنورة صباح أمس الخميس؛ أنه وفقاً لما رصدته محطات المركز في المدينة المنورة، فإن أعلى سرعة للرياح بلغت 72 كم/س، وكمية الأمطار بلغت 40 ملم.

ووفقاً للمتابعة الآنية من فرع المركز بالمدينة المنورة ولأسباب جغرافية وعمرانية فإن المتوقع تجاوز سرعة الرياح 80كم/س خاصة على المناطق الشرقية للمدينة المنورة ومنطقة الحرم النبوي، في حين تفاوتت كميات الأمطار ما بين 15 - 40 ملم كأعلى معدل جرى تسجيله. طقس المدينة المنورة ونوه المركز بأنه ونظراً لطبيعة المدينة وجغرافيتها والمواقع التي تشهد أعمالاً إنشائية، لابد من اتخاذ إجراءات السلامة فيما يخص الأجسام المرتفعة في الشوارع والمناطق التي تشهد كثافة بشرية عالية.

وأبدى المركز استعداده بتوفير كافة المعلومات والبيانات الأرصادية والمناخية التي تحقق للجهات أهدافها في هذا الجانب.