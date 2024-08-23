شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد : ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة نظراً للتقلبات التي تشهدها المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني من أن الحالة الجوية التي أثرت على المدينة المنورة مساء أمس الخميس تستدعي الانتباه نظراً للتقلبات التي تشهدها المدينة خلال هذه الفترة.

وأوضح المركز الوطني في بيان له قائلاً ، وفقاً للمتابعة من فرع المركز بالمدينة المنورة ولأسباب جغرافية وعمرانية ، فمن المتوقع تجاوز سرعة الرياح 80 كم/س ، خاصة علي المناطق الشرقية للمدينة المنورة والحرم النبوي ، في حين تفاوتت كمية الأمطار مابين 40-15 ملم كأعلي معدل تم تسجيله .

ويشدد المركز علي ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة فيما يخص الأجسام المرتفعة في الشوارع والمناطق التي تشهد كثافة بشرية عالية .