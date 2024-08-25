شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم مكة" يطلق أكثر من 150 فرصة تطوعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بقسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي أكثر من 150 فرصة تطوعية في منصة العمل التطوعي، عبر مبادرة "تطوع بلا فصول" في مرحلتها الأولى.
وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، المتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع، ورغبةً في تعزيز هذا العطاء، وتحقيق المستهدفات الوطنية.
واستهدفت المبادرة منسوبي التعليم ، المدارس الثانوية ، الطلبة وأولياء الأمور وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني، استثمار حصص الإتقان في المرحلة الثانوية في تنفيذ فرص تطوعية ، ومشاركة الطالب في العمل التطوعي الذي يتواءم مع مساره التعليمي في المرحلة الثانوية، وتحقيق مستهدفات إدارة التعليم.
وبنيت هذه المبادرة على ثلاث مراحل: مرحلة الاستعداد، مرحلة التنفيذ، ومرحلة المتابعة والتقييم .
وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، المتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع، ورغبةً في تعزيز هذا العطاء، وتحقيق المستهدفات الوطنية.
واستهدفت المبادرة منسوبي التعليم ، المدارس الثانوية ، الطلبة وأولياء الأمور وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني، استثمار حصص الإتقان في المرحلة الثانوية في تنفيذ فرص تطوعية ، ومشاركة الطالب في العمل التطوعي الذي يتواءم مع مساره التعليمي في المرحلة الثانوية، وتحقيق مستهدفات إدارة التعليم.
القدرات البشريةجدير بالذكر أن العمل التطوعي يعد رافدًا مهمًا في بناء شخصيات المجتمع وتطوير وتنمية القدرات البشرية، وله أبعاد اكثر عمقًا وتأثيرا من كونه خدمة مجتمع تقدم للجهات المستفيدة.
وبنيت هذه المبادرة على ثلاث مراحل: مرحلة الاستعداد، مرحلة التنفيذ، ومرحلة المتابعة والتقييم .