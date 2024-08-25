السعودية | “منشآت” تنظم ثاني جولات الامتياز التجاري في أبها بمشاركة 15 علامة تجارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تنطلق غداً في مقر جامعة الملك خالد بمدينة أبها، ثاني جولات الامتياز التجاري، التي تنظمها العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على مدار يومين؛ بهدف التعريف بالخدمات والبرامج في مجال الامتياز التجاري بما يعزز نمو وتوسع القطاع، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي الجولة التي انطلقت من محافظة الخبر كأولى محطاتها وتعبر من خلال 14 محطة حول المملكة، بشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني وبنك التنمية الاجتماعية، والمركز السعودي للأعمال، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبمشاركة أكثر من 15 علامة تجارية لعرض فرصها الاستثمارية أمام المستفيدين.

وستتضمن الجولة جلسة حوارية بمشاركة الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات والخدمات وتجربة العميل في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدر الردهان، ورئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي نايف الماضي، ورئيس قطاع الاستثمار في هيئة تطوير منطقة عسير المهندس سلطان الشهري؛ للحديث عن الفرص الاستثمارية في منطقة عسير والحلول التمويلية المقدمة لدعم التوسع والاستثمار للعلامات التجارية.

وستقدم “منشآت” خلال الجولة 8 ورش عمل متخصصة بمساهمة عددٍ من الجهات الممكنة، مثل: المركز السعودي للأعمال وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عددٍ من قصص النجاح وجلسات استشارية وإرشادية للتعريف بالامتياز التجاري؛ تهدف من خلالها إلى تحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري.

كما تناقش ورش اليوم الأول الجوانب القانونية في الامتياز التجاري، إضافة إلى ورشة عمل حول كيفية الوساطة المعتمدة في الامتياز التجاري، وورشة عمل حول الملكية الفكرية في حياتنا وورشة عمل عن كيفية تسويق علامتك التجارية، إضافة إلى بناء الأدلة التشغيلية للعلامة التجارية، فيما تناقش ورش عمل اليوم الثاني مواضيع اكتساب حقوق الامتياز وتقييم الفرص الاستثمارية، إستراتيجية التوسع بنظام الامتياز التجاري، والمنتجات المقدمة من برنامج كفالة، رحلة الحصول على امتياز تجاري، وكذلك دور سلاسل الإمداد في الامتياز التجاري.

وسيشارك في الجولة 6 جهات ممكنة من القطاعين الحكومي والخاص، والتي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مستشارين في كل من تطوير العلامات التجارية وتوسعها بواسطة الامتياز، وبناء الهوية والعلامة التجارية وتشغيل وتخطيط الامتياز.

ويمكن للمهتمين التسجيل لحضور الجولة، عبر الرابط: https://franchisesa.monshaat.gov.sa/step1K ، وذلك للاطلاع والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة عبر الجولة.

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