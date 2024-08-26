شكرا لقرائتكم احذروا السيول المنقولة من وادي كرا في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق تحذيرًا لمستخدمي طريق جرب وراخ في منطقة الباحة، تنبه فيه إلى وجود سيول منقولة من وادي كرا.

ويأتي هذا التحذير وسط جهود ملموسة من الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين خلال الأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.

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تحذير أمن الطرق

وشددت القوات الخاصة لأمن الطرق على أهمية توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة، وتجنب عبور الأودية أو المناطق المنخفضة التي قد تكون عرضة للسيول، كما دعت السائقين إلى التأكد من حالة الطريق قبل الشروع في الرحلة، والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على أي تحديثات حول حالة الطقس أو الطرق.