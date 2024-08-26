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احذروا السيول المنقولة من وادي كرا في الباحة

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الرياض - محمد الوسيري - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق تحذيرًا لمستخدمي طريق جرب وراخ في منطقة الباحة، تنبه فيه إلى وجود سيول منقولة من وادي كرا.

ويأتي هذا التحذير وسط جهود ملموسة من الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين خلال الأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.

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تحذير أمن الطرق

وشددت القوات الخاصة لأمن الطرق على أهمية توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة، وتجنب عبور الأودية أو المناطق المنخفضة التي قد تكون عرضة للسيول، كما دعت السائقين إلى التأكد من حالة الطريق قبل الشروع في الرحلة، والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على أي تحديثات حول حالة الطقس أو الطرق.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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