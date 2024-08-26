شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض اليوم الاثنين، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

ويُتوقع هطول أمطار خفيفة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم.

ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. أمطار متوسطة كما تشهد السليل ووادي الدواسر أمطارًا متوسطة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.