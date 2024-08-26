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عبر "أبشر".. خطوات الدخول إلى مزاد اللوحات الإلكتروني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تمكّن منصة "أبشر" المستخدمين من المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة إلى زيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.
وقدم المرور السعودي عبر حسابه على منصة إكس، آليه الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

خطوات دخول المزاد

  1. الدخول إلى منصة "أبشر".
  2. الضغط على أيقونة "خدماتي".
  3. اختيار "المرور".
  4. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المرور السعودي (@eMoroor)
  5. الدخول إلى خدمة "مزاد اللوحات الإلكتروني".
  6. اختيار نوع لوحات المركبات.
  7. تظهر اللوحات المتاحة التي يمكن المزايدة عليها.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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