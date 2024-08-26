شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "أبشر".. خطوات الدخول إلى مزاد اللوحات الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

خطوات دخول المزاد

الدخول إلى منصة "أبشر". الضغط على أيقونة "خدماتي". اختيار "المرور". This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المرور السعودي (@eMoroor) تمكّن منصة #أبشر المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور. تعرف على آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني.

#المرور_السعودي pic.twitter.com/gGureSp9Bx — المرور السعودي (@eMoroor) August 25, 2024 الدخول إلى خدمة "مزاد اللوحات الإلكتروني". اختيار نوع لوحات المركبات. تظهر اللوحات المتاحة التي يمكن المزايدة عليها.

الدمام - شريف احمد - تمكّن منصة "أبشر" المستخدمين من المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة إلى زيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.وقدم المرور السعودي عبر حسابه على منصة إكس، آليه الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.